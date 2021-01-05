Dijital proje
Cansu Kurtcu ve Fettah Can, CF Müzik’in YouTube kanalında yayınlamak üzere 19 şarkıdan oluşan akustik bir seri hazırladı.
İlk olarak Fettah Can’ın seslendirdiği “Işıklı Yol” şarkısı paylaşıldı. Diğer şarkılar, 3’er gün arayla dinleyicilerin beğenisine sunulacak. Projeyi 2 ayda bir yapılacak yeni kayıtlarla yıl boyunca sürdürmeyi planlayan çiftin başka sürprizleri de olacak: “Pandemi döneminde şarkı söylemeyi, paylaşmayı çok özledik. Sevenlerimizden gelen yoğun talep, bizi bu yola çıkardı. 19 şarkıyla başladık. Sürprizlerimiz devam edecek.
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