Dijital proje

İlk olarak Fettah Can’ın seslendirdiği “Işıklı Yol” şarkısı paylaşıldı. Diğer şarkılar, 3’er gün arayla dinleyicilerin beğenisine sunulacak. Projeyi 2 ayda bir yapılacak yeni kayıtlarla yıl boyunca sürdürmeyi planlayan çiftin başka sürprizleri de olacak: “Pandemi döneminde şarkı söylemeyi, paylaşmayı çok özledik. Sevenlerimizden gelen yoğun talep, bizi bu yola çıkardı. 19 şarkıyla başladık. Sürprizlerimiz devam edecek.