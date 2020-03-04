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Haber Giriş: 04.03.2020 - 09:35,Son Güncelleme:/

Dijital Esaret filminin çekimleri başladı

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Dijital Esaret filminin çekimleri başladı
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Ünlü yapımcı ve senarist Birol Güven, yeni sinema filmi projesinin startını verdi.

Güven’in senaryosunu yazdığı “Dijital Esaret”, internetsiz nefes bile alamadıklarını söyleyen gençlerin, işledikleri suçlardan dolayı gönderildikleri sıra dışı cezaevinde yaşadıklarını anlatıyor.

Yönetmenliğini Emre Kavuk’un üstlendiği, Rasim Öztekin, Özgün Çoban, Kaan Sevi ve Simay Barlas’ın rol aldığı film, 10 Nisan’da “geleceğin filmi” sloganıyla vizyona girecek.

Dijital Esaret filminin çekimleri başladı


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