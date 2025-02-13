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Didem Soydan: 14 Şubat bana hiç denk gelmiyor

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#Didem Soydan#14 Şubat Sevgililer Günü’#Aşk
Didem Soydan: 14 Şubat bana hiç denk gelmiyor
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 16:04

Didem Soydan, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yalnız olacağını söyledi: “14 Şubat bana hiç denk gelmiyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da bekârım” dedi.

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 Didem Soydan, geçtiğimiz akşam katıldığı Puma'nın Speedcat modelinin Türkiye lansmanında 'Sevgililer Günü' ile ilgili soruları yanıtları yanıtladı “14 Şubat’ta özel bir hediye yok. Bana denk gelmiyor. Ben bekarım, bu sene de bekar geçiyor” dedi.

TİCARETE DÖNDÜ

“Unutamadığınız Sevgililer Günü var mı?” sorusunu da içtenlikle yanıtlayan Didem Soydan, şöyle dedi: “Sevgililer Günü dendiğinde aklıma annem ile babam geliyor. Onlar birbirlerine hediye vermeden bugünü geçirmezlerdi. Şimdilerde fazla bir özelliğinin kalmadığını düşünüyorum. Kapitalist bir sistemde Sevgililer Günü gibi özel günlerin hepsi ticarete dönüyor.”

Didem Soydan: 14 Şubat bana hiç denk gelmiyor


 

 

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#Didem Soydan#14 Şubat Sevgililer Günü’#Aşk

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