Didem Soydan: 14 Şubat bana hiç denk gelmiyor

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Didem Soydan, geçtiğimiz akşam katıldığı Puma'nın Speedcat modelinin Türkiye lansmanında 'Sevgililer Günü' ile ilgili soruları yanıtları yanıtladı “14 Şubat’ta özel bir hediye yok. Bana denk gelmiyor. Ben bekarım, bu sene de bekar geçiyor” dedi.

TİCARETE DÖNDÜ

“Unutamadığınız Sevgililer Günü var mı?” sorusunu da içtenlikle yanıtlayan Didem Soydan, şöyle dedi: “Sevgililer Günü dendiğinde aklıma annem ile babam geliyor. Onlar birbirlerine hediye vermeden bugünü geçirmezlerdi. Şimdilerde fazla bir özelliğinin kalmadığını düşünüyorum. Kapitalist bir sistemde Sevgililer Günü gibi özel günlerin hepsi ticarete dönüyor.”

