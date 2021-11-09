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DEXTER geri dönüyor

#Dexter#Dexter: New Blood#Michael C. Hall
DEXTER geri dönüyor
Sinem Vural

Yayınlandığı 2006-2013 yılları arasında bir efsaneye dönüşen “Dexter”, sekiz yıl aradan sonra sahalara “Dexter: New Blood” ile geri dönüyor. Ailenizin temiz yüzlü seri katili Dexter Morgan’ı canlandıran ünlü aktör Michael C. Hall ile Zoom aracılığıyla bir araya geldik. Bugün itibariyle BEIN Connect ekranlarında olacak dizi öncesi bakın neler konuştuk?

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Dexter, 2013’te final yapmıştı. 8 yıl büyük bir ara. Seyirci sizce bu yeni Dexter Morgan’a nasıl tepki verecek?
-Göreceğiz. Öncelikle var olan Dexter fanlarını umarım kaybetmemişizdir ve bu yeni seriyle daha çok fanı ekibe katabiliriz. Yeni hikayeler anlatabilmemiz için yeterince zaman geçtiğini düşünüyorum. Dexter’ın oğlu büyüdü ve yeni maceraları birlikte izleyeceğiz. Yine karanlık yanlarına, tansiyon yükselten anlık göz kararmalarına şahit olacaksınız.

◊ Bunca yıl sonra sete çıktığınızda en çok neyi özlediğinizi fark ettiniz?
-Benim için büyük bir zevkti. Yeniden geriye dönmek ve karakterle yeniden buluşmak keyifliydi. Çünkü geriye dönüp, içimde yine o karakterle buluşmak ve onun orada olduğunu görmek güzel. Pandemi sürecini düşünürsek genel konuşuyorum ki işe dönmek ve bütün o oyuncu ve film ekibiyle olmak çok iyi geldi.

◊ Miami’den sonra Dexter’ın yeni durağı New York’taki Iron Lake oluyor.
-Karakter olarak yeni ve farklı bir çevreye gitmek yenileyici bir his. Kendisini yeni bir karakter olarak tanıtıyor ve olmadığı biri gibi davranırken normal birine olabildiğince yaklaşıyor. Yeni bir ilişkisi ve işi var. Tüm kontrol edebildikleri bunlar aslında. Polis şefiyle bir ilişki var. İster istemez görmekten kaçındığı kaosa geri dönüyor.

DEXTER GERİ DÖNMEK İSTEDİĞİM BİR KARAKTERDİ

◊ Yeniden orijinal Dexter ekibiyle çalışmak nasıldı?
-Bu konuda harika hissettim. Geçtiğimiz yıllarda da Dexter’a yeniden dönmek gibi planlar vardı. Aynı ekiple yeniden bir araya gelmek, 12’den vurduğumuzu ve iyi bir iş çıkacağını gösteriyordu. Bu da bana doğru işi yaptığımızı söylüyordu.

◊ Bunca yıl sonra Dexter Morgan’a döndünüz. Aklınızda kalan ve şimdiki hayatını görmek istediğiniz bir karakter var mı? “Six Feet Under”daki karakteriniz David Fisher mesela.
-David ile bir yakınlığımız var ama Dexter ile hiç yok. Kariyerim açısından yıllar sonra bir karaktere geri dönmek ve yeni bir hikâye anlatmak ilginç bir deneyim hiç şüphesiz. Dexter benim bir karaktere yıllar sonra dönmek istediğim tek karakter aslında.

DEXTER geri dönüyor



◊ David Bowie’yle son işlerinden birinde çalışmış biri olarak dizinin açılış sahnesinde de Iggy Pop’un “Passenger” şarkısına rastlayınca sormadan geçemeyeceğim. Onunla çalışmak nasıldı?
-“Passenger”ı kullanmak yapımcılarımızdan Scott Raynolds’ın fikriydi. Bowie ile “Lazarus” müzikalinde çalışmak sadece kariyerimi değil, beni de aydınlatan bir deneyimdi.
Son artistik çalışmasında onunla olmak, ayakları yere bastıran, sıra dışı ve inanılmaz bir işti. Muhteşemdi.

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FİNALDE ONUN İÇİN ÜZÜLMÜŞTÜM

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◊ Dexter’ın sekizinci sezon finalini okuduğunuzda ne hissettiğinizi hatırlıyor musunuz?
-Karakter için üzgün olduğumu hatırlıyorum. Çünkü kötü bir dönemindeydi ve birbiri ardına sorunlarla uğraşıyordu. Onun için üzgündüm. Ağırdı.
Atlatılması zordu. Final bölümü insanları tatmin etmedi ve ondan bir söz bekledi insanlar. Birden kayboldu.
Fanları için finalde bir şeyler söylememesi insanları üzdü. İnsanlardan da bu söylediklerime benzer şeyler duydum.
Bunu anlıyorum da. Ama bir bakıma yeniden geri dönmek ve yanıtlar vermek için gereken boşluğu da sağladı.

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Dizinin konusu

 “Dexter: New Blood”da, Dexter Morgan’ın kasırgada kayıplara karışmasının ardından 10 yıl geçmiştir. Dexter, sahte bir isim alır ve New York’ta bir kasabada yaşamaya başlar. Yeni hayatına alışmaya çalışırken, birden yeniden kan dökülmeye başlamasıyla eski hayatından izler ortaya çıkar.

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#Dexter#Dexter: New Blood#Michael C. Hall

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