Devlet Tiyatrolarının okuma gösterimleri dijital ortamda

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tiyatrolardan uzak kalan sanatseverler için yapılan "Okuma Gösterimleri" projesi ile Devlet Tiyatrolarının eserleri, dijital ortamda evlere ulaştırılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Okuma Gösterimleri Projesi kapsamında, Devlet Tiyatrolarının birbirinden seçkin 6 eseri dijital ortama taşınacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı YouTube kanalı üzerinden ilki bugün yayınlanan, her hafta bir oyunun paylaşılacağı projede, tiyatroseverler okuma tiyatrosunda farklı canlandırmaları izleme imkanı bulacak.

Seyircilere, sanatçıların sahnede projeksiyon yardımıyla perdeye yansıtılan metni okurken karakterlere nasıl hayat verdiği gösterilecek.

Yerli klasik oyunların tercih edildiği Devlet Tiyatrolarının Okuma Gösterimleri Projesiyle, hayatında hiç tiyatroya gitmemiş ve turnelerin ulaşamadığı yerlerdeki izleyiciler de dijital ortamdan tiyatro izleyebilecek.

İlk eser "kadın ve kedi" yayında



YouTube kanalı üzerinden bugün ilk eser olarak, Behçet Necatigil'in kaleme aldığı "Kadın ve Kedi" isimli oyunu yayınlandı.

Her salı bir oyunun yükleneceği kanalda tiyatroseverler gelecek hafta Bilge Karasu'nun "Sevilmek" isimli eserini izleyebilecek.

Sonrasında sırasıyla, Oktay Rıfat'ın "Yağmur Sıkıntısı", Vüs'at Orhan Bener'in "Ihlamur Ağacı" ve Behiç Ak'ın "Fay Hattı" ile Özen Yula'nın "Ay Tedirginliği" isimli oyunları paylaşılacak.

Sanatseverlerin evlerinde bulunduğu dönemde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak farklı etkinlikler, yeni projeler sunulmaya devam edilecek.