Devlet Çoksesli Korosu'ndan zengin repertuar

Devlet Çoksesli Korosu, yaz sezonunun ilk seyircili konserini Bilkent Senfoni Orkestrası eşliğinde Bilkent Odeon'da 18 Haziran'da gerçekleştirecek. Eserin solist kadrosunun koro sanatçılarından oluşan konserde, barok dönemin önde gelen eserlerinden "Vivaldi-Gloria" seslendirilecek.

Salgın ile mücadele kapsamında kapanma döneminde faaliyetlerini tamamen dijital mecraya taşıyan koro, dijital yayınlarına da bu dönemde devam edecek.

Koro, Ankara'da müziğin yeni merkezi Yeni CSO Konser Salonu'nda gerçekleştirdiği "insan sesi" temalı dijital prodüksiyonlarla salgından çıkış sürecinin hikayesini anlatmayı sürdürecek.

Kısıtlamaların azalmasıyla Yeni CSO Konser Salonu'nda seyircili konserler vermeye başlayacak Devlet Çoksesli Korosu, bir yandan da Türkiye'nin önemli antik kentlerinde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Koronun vurmalı sazlar ile vereceği "Carmina Burana" konseri, 15 Ağustos'ta Patara Antik Kenti, 18 Ağustos ise Hierapolis Antik Kenti'nden canlı olarak yayınlanacak.

A Capella konserler dijital ortamda



Devlet Çoksesli Korosu Şefi Dr. Burak Onur Erdem, yaz sezonu ve gelecek sanat sezonlarında verecekleri konserlerin içeriğine ilişkin AA muhabirine, konser çekimleri sırasında açıklamada bulundu.

Erdem, yaz sezonu ve gelecek sezonlar için geniş bir program hazırladıklarını belirterek, Vox Nostra (Bizim Sesimiz), Vox Intimus (İç Ses) ve Vox Humanis (İnsanın Sesi) adlı bir üçlemeyle konser projesi hazırladıklarını ve bunu üç aya yayacaklarını aktardı.

A capella prodüksiyonlarının yaz ayları boyunca koronun YouTube kanalında yayınlanacağını anlatan Erdem, "1,5 yıldır ülkemizde ve dünyamızda yaşadığımız bu zor dönemin karanlığından çıkış ışığını birlikte aramak için sanatsal üretimimizi, salgından sonraki yeni döneme bir bakış olarak düşünüyoruz. Birbirimizden uzak kaldığımız bu dönemin karanlığını sanatın birleştirici gücünün yaydığı ışıkla aşacağız." ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında antik tiyatrolarda ve Türkiye'nin önemli tarihi mekanlarında açık hava konserleri yapmayı planladıklarına dikkati çeken Erdem, her zamanki gibi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile ortak projelerde de buluşacaklarını kaydetti.

Yeni format: "Birlikte Söyle"

Şef Erdem, Türkiye'de koro dünyasının çok güçlü olduğunu ve koroların bir araya gelince tarihi anlar yaratabileceğine inanarak yeni sezonda "Birlikte Söyle" projesine başladıklarını söyledi.

Erdem, öncelikle Yeni CSO Konser Salonlarının açık hava sahnesinde, ardından İstanbul AKM açılışı kapsamında, daha sonra da Türkiye’nin farklı şehirlerinde amatör koroların açık havada bir araya geleceği, sessiz geçen bu dönemin ardından koroların hep birlikte şarkılar söyleyerek buluşacakları etkinlikler düzenleyeceklerini kaydetti.

İki yıllık ulusal ve uluslararası konser planlarının hazır olduğuna işaret eden Erdem, adım adım bu planın uygulamaya geçeceğini dile getirdi.

"Türkçe metinlerin Avrupalı sanatçılar tarafından bestelenmesi çok önemli"

Hem YouTube prodüksiyonlarında hem sezon a capella konserlerde birçok eserin prömiyerini yapacaklarını ve bazı eserleri de ilk kez kayıt altına alacaklarını vurgulayan Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü: "Devlet Çoksesli Korosunun Avrupalı bestecilere yazdırdığı Türkçe eserler artık bir gelenek oldu. Giovanni Bonato (İtalya) Yunus Emre’nin, Henning Sommerro (Norveç) Mevlana’nın, Eurico Carrapatoso (Portekiz) Nazım Hikmet’in ve Sean Doherty (İrlanda) Orhan Veli’nin dizelerini besteledi. Bu toprağın şiirinin Avrupalı bestecilerin duyumunda nasıl bir yer edindiğini görmek bizler için çok orijinal bir içerik oluşturuyor. Elbette Devlet Çoksesli Korosunun Avrupa Profesyonel Korolar Birliğinin (TENSO) 21 üyesinden biri olduğunu unutmayalım. Avrupalı korolar arasında Türkçe eserlerin dolaşımını sağlamak ve uluslararası ortaklıklarımızı beslemek bizim için bir öncelik. Bir yandan Türk bestecilerimizin ödüllü eserlerinin prömiyerleri de önce dijital ardından da canlı konserlerde yer alıyor olacak.”

Şef Erdem, koro projelerinde ayrıca yeni enstrümanlarla iş birliği yaparak yeni ses dünyalarını keşfetmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

Projenin ilk kaydında Türk beşlerinden Ahmed Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin ve Necil Kazım Akses’in eserlerini seslendirdiklerini belirten Erdem, projede insan sesine en yakın tını dünyasına sahip biri olan klasik kemençe ile iş birliği yaptıklarını söyledi.

Erdem, şunları kaydetti: "Sıradaki kaydımızda ise Yunus Emre, Mevlana ve Kul Nesimi’nin şiirlerini seslendirirken ney ile koroyu bir araya getireceğiz. Beste Yarışmamızın ödüllü eserlerinden Volkan Akkoç’a ait Aşkından Yanar Yüreğim eserinin ilk seslendirilişi de bu projede dijital olarak gerçekleşecek. Üçüncü a capella kaydımızda ise Nazım Hikmet ve Orhan Veli’nin şiirlerini seslendirirken bir klarnet bize eşlik edecek. Orhan Veli’nin babasının da bu topraklarda büyük bir müzik üstadı ve klarnetçi olduğunu hatırlarsak, projelerimizde ilginç bağlantılar kurduğumuzu göreceksiniz. Devlet Çoksesli Korosu olarak bir yandan bu toprağın köklerine uzanırken, bir yandan yeni zamanın yeni müzik formlarını yaratıyoruz."

Burak Onur Erdem, kısıtlamalar kapsamında uygun şartlar oluştuğunda, dijital mecrada yayınladıkları projeleri canlı konserlerde de seyircilerle buluşturmak için sabırsızlandıklarını sözlerine ekledi.

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