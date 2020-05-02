Dev Buda heykelleri aylar sonra turistleri ağırladı
Çin’in dünya mirası dev Buda heykelleri, koronavirüs salgınının ülkede azalması sonrası tarihi alanda ilk kez gece saatlerinde turist ağırladı.
Longmen Taş Mağaraları, Çin'in Henan eyaletinin Luoyang şehrine 12.5 kilometre uzaklıktaki aynı adlı vadinin iki tepesinin yokuşlarında bulunuyor.
Yapımı, Kuzey Wei Hanedanı Xiaowendi döneminde başlayan ve toplam 400 yılı aşkın sürede tamamlanan Longmen Taş Mağaraları, 1500 yıllık geçmişe sahip. Güneyden kuzeye yaklaşık 1 kilometre boyunca uzanan Longmen Taş Mağaraları topluluğunda 1300’den fazla mağara, Buda heykellerinin konulduğu 2345 hücre, 3600 tablet, 50'den fazla pagoda ve 110 bin Buda heykeli bulunuyor.
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