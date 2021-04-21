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Haber Giriş: 21.04.2021 - 08:10 | Son Güncelleme:

Deren Talu denizkızı oldu

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Deren Talu denizkızı oldu

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, dijital platformda yayınlanan “Doğu” adlı diziye konuk oldu.

Genç oyuncu dizinin yayınlanacak sekizinci bölümünde seyirci karşısına denizkızı olarak çıkacak. Dizinin tanıtım yayınında Talu, Doğu Demirkol’la birlikte yarışmaya katılıyor ve jüriyi etkilemeye çalışıyor.

Ünlü komedyen Doğu Demirkol’un hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de başrolünde yer aldığı “Doğu” dizisinde Ege Kökenli, Evliya Aykan, Kubilay Tunçer, Banu Fotocan, Yağmur Gülveren ve Afra Karagöz de rol alıyor.

Deren Talu denizkızı oldu

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