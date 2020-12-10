Dengeyle odaklan

Tan, geçtiğimiz gün de sayfasına bu kareyi ekledi. Songun da aynı kareyi şu mesajla yayınladı: “Odaklan. . Zihnini dolduran her türlü düşünceden özgürleşmenin nasıl hissedildiğini hatırla. Sen bıraktıkça ‘O’ sana dolacaktır. O sana doldukça dağları bile oynatacak gücü içinde bulacaksın. Işığınızın gücünü görün. Çünkü ışık bulaşıcıdır.”





