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Haber Giriş: 10.12.2020 - 08:41 | Son Güncelleme:

Dengeyle odaklan

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Dengeyle odaklan
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Harun Tan, kendisi gibi yoga eğitimi veren Elvan Songun’la ‘acroyoga’ (çift yogası) yaparken çekilen fotoğraflarını Instagram hesabında paylaşıyor.

Tan, geçtiğimiz gün de sayfasına bu kareyi ekledi. Songun da aynı kareyi şu mesajla yayınladı: “Odaklan. . Zihnini dolduran her türlü düşünceden özgürleşmenin nasıl hissedildiğini hatırla. Sen bıraktıkça ‘O’ sana dolacaktır. O sana doldukça dağları bile oynatacak gücü içinde bulacaksın. Işığınızın gücünü görün. Çünkü ışık bulaşıcıdır.”

Dengeyle odaklan


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