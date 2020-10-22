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Haber Giriş: 22.10.2020 - 16:13 | Son Güncelleme:

Demirci'nin otantik evleri fotoğrafçıların ilgisini çekiyor

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Demirci'nin otantik evleri fotoğrafçıların ilgisini çekiyor
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Demirci'nin Kargınışıklar Mahallesi'ndeki evler ilginç mimarisiyle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oldu. Mahalle sakinlerinden Altun, "Mahallemiz için 'antik şehri andırıyor' diyen de 'Nepal ve Pakistan'daki evleri andırıyor' diyen de var" dedi.

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Kargınışıklar Mahallesi'nde ahşap ve kerpiçten yapılan evler, ilginç mimarisiyle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oldu.

İlçeye yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki 1200 nüfuslu mahallede, özellikle hafta sonları ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Mahallede kayalık arazideki bitişik ahşap evleri fotoğraflamak isteyenlerin ilgisi yörede yaşayanları memnun ediyor.

Mahalle sakinlerinden Osman Altun, , ziyaretçilerin ilgisini çeken evlerin yaklaşık 300 yıllık olduğunu belirterek, "Burada kendi halinde ailelerin yaşadığı evler. Yıllar önce bu evler o zamanın imkanları ile yapılmış. Bu görüntü dışarıdan gelenlerin çok ilgisini çekiyor." dedi.

"Köyümüz için 'antik şehri andırıyor' diyen de var"

Bölgede halıcılık ve çiftçilik yapıldığını aktaran Altun, "Mahallemizin görünümü bence Demirci'nin köyleri arasında en iyisi. Köyümüz için 'antik şehri andırıyor' diyen de 'Nepal ve Pakistan'daki evleri andırıyor' diyen de var. Burada yaşayan insanlar hayatlarından memnun. Buranın koruma altına alınarak restore edilmesini ve daha güzel bir görünüme kavuşturulmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İbrahim Yıldız ise ziyaretçilerin çektiği fotoğrafları internette paylaşmasıyla mahalleye ilginin arttığını dile getirerek, "İnternetten görenler merak edip buraya geliyor. Burası en az 200-300 senelik. O dönemlerde kerpiçten ve tahtalardan bu evler yapılmış, günümüze kadar gelmiş." diye konuştu.

 

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