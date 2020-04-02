MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriDeha Bilimlier çocuklarıyla şarkı söyledi
GeriKeyif Deha Bilimlier çocuklarıyla şarkı söyledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 02.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Deha Bilimlier çocuklarıyla şarkı söyledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deha Bilimlier çocuklarıyla şarkı söyledi
Abone Olgoogle-news

Şarkıcı Deha Bilimlier, dinleyicilerine moral vermek için evinde konser verdi.

LOFT Jeans sponsorluğunda gerçekleşen konserde şarkıcı “Evlere ses olacağız” dedi. Canlı yayın sırasında birçok ünlünün de katılım göstererek destek olduğu ev konserinde Bilimlier, hem şarkı söyledi hem de ikiz kızları Ala ile Ela ve oğlu Demir’le kurabiye yaptı. Şarkıcı “Bugünler geçince güzel konserler vereceğiz, birlikte olacağız. Ailemle evdeyim. Sevdiklerinizle evde kalın. Sevgi her şeyin ilacı” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle