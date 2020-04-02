Deha Bilimlier çocuklarıyla şarkı söyledi

LOFT Jeans sponsorluğunda gerçekleşen konserde şarkıcı “Evlere ses olacağız” dedi. Canlı yayın sırasında birçok ünlünün de katılım göstererek destek olduğu ev konserinde Bilimlier, hem şarkı söyledi hem de ikiz kızları Ala ile Ela ve oğlu Demir’le kurabiye yaptı. Şarkıcı “Bugünler geçince güzel konserler vereceğiz, birlikte olacağız. Ailemle evdeyim. Sevdiklerinizle evde kalın. Sevgi her şeyin ilacı” dedi.