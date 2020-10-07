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Haber Giriş: 07.10.2020 - 14:33 | Son Güncelleme:

Dedemin Fişi filminin oyuncuları kimler? İşte Dedemin Fişi filminin konusu ve oyuncuları

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Dedemin Fişi filminin oyuncuları kimler? İşte Dedemin Fişi filminin konusu ve oyuncuları
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Dedemin Fişi filmi babalarından kendilerine kalacak olan mirastan en büyük payı almaya çalışırken birbirleriyle kıyasıya yarışan "Çirçi Ailesi" fertlerinin eğlenceli hikayesini sinemaya taşıyor. 2016 yılında vizyona giren film, zaman zaman televizyon ekranlarında filmseverlerle buluşuyor. Peki, Dedemin Fişi filminin oyuncuları kimler?

Televizyonda yayımlanan 'Güldür Güldür Show' programının yönetmenliğini yapan Meltem Bozoflu'nun yönettiği Dedemin Fişi filminde; Onur Buldu, Alper Kul, Erdem Yener, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, İrem Sak, Özge Borak, Doğa Rutkay, Uğur Bilgin, Ali Sunal ve Ayşen Gruda rol alıyor. İşte, Dedemin Fişi filminin konusu...

Malatyalı Çirci Ailesi’nin reisi Salih Bey'in beyin ölümü gerçekleşmiştir, ancak yaşam destek ünitesine bağlı şekilde hayatta tutulmaktadır. Dört bir yana dağılmış ve hepsi farklı hayallere sahip aile üyeleri bir araya gelir ve Salih Bey'in fişinin çekilmesine karar verirler. Çocukları ve torunlar arasında daha fiş çekilmeden miras kavgaları başlar...

 

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