Dedemin Fişi filminin konusu ne? İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu

Dedemin Fişi filmi babalarından kendilerine kalacak olan mirastan en büyük payı almaya çalışırken birbirleriyle kıyasıya yarışan "Çirçi Ailesi" fertlerinin eğlenceli hikayesini sinemaya taşıyor. 2016 yılında vizyona giren film, zaman zaman televizyon ekranlarında filmseverlerle buluşuyor. İşte filmin konusu...

Malatyalı Çirci Ailesi’nin reisi Salih Bey'in beyin ölümü gerçekleşmiştir, ancak yaşam destek ünitesine bağlı şekilde hayatta tutulmaktadır. Dört bir yana dağılmış ve hepsi farklı hayallere sahip aile üyeleri bir araya gelir ve Salih Bey'in fişinin çekilmesine karar verirler. Çocukları ve torunlar arasında daha fiş çekilmeden miras kavgaları başlar...

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