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Haber Giriş: 06.03.2020 - 07:24,Son Güncelleme:/

Darülbedayi kadınlara emanet

Bahar ÇUHADAR
Bahar ÇUHADAR
bahar.cuhadar@hurriyet.com.tr
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Bahar ÇUHADAR
Bahar ÇUHADAR
bahar.cuhadar@hurriyet.com.tr
Darülbedayi kadınlara emanet
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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın 2020-2021 sezonu repertuvarı, Dünya Kadınlar Günü öncesinde duyuruldu.

 Projeleri açıklanan yazar ve yönetmenlerin yarısından fazlasının kadın olması dikkat çekti. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki basın toplantısında konuşan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, bu yıl oyunları kadın sanatçılara emanet ettiklerini söyledi: “Yalnızca Dârülbedâyi’de değil dünyanın her yerinde, kurumsal tiyatrolarda korkunç bir erkek egemenliği hep sürdü. İstedik ki bu sezon ilk defa kadın yazarlar ve yönetmenler çoğunluğu oluştursun.” m Bahar ÇUHADAR

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Bahar ÇUHADAR
Bahar ÇUHADAR
bahar.cuhadar@hurriyet.com.tr
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