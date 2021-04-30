Dante'nin ölümünün 700'üncü yılında bir kez daha İlahi Komedya

Eksiksiz, tamamı kafiyeli, ayrıntılı notlarla zenginleştirilmiş olarak bir kez daha gün yüzüne çıkar eser, Alfa Yayınları tarafından okura sunuluyor.

Kitap, bu kez Sandro Botticelli, Gustave Doré ve William Blake'in çizimlerini içeren üç farklı edisyonla okurun karşısına çıkıyor. Yazıldığı 14. yüzyıla tarihi ve siyasi bir tanıklık sunduğu kadar, günaha düşmüş insanın nasıl iyiye, salim ve kâmil olmaya ulaşacağına dair bir rehber İlahi Komedya.

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Bitcoin ve Ethereum ne kadar?