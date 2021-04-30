MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriDante'nin ölümünün 700'üncü yılında bir kez daha İlahi Komedya
GeriKeyif Dante'nin ölümünün 700'üncü yılında bir kez daha İlahi Komedya
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keyif
Haber Giriş: 30.04.2021 - 14:40 | Son Güncelleme:

Dante'nin ölümünün 700'üncü yılında bir kez daha İlahi Komedya

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dante'nin ölümünün 700'üncü yılında bir kez daha İlahi Komedya

Dante Alighieri'nin ünlü eseri İlahi Komedya, şairin ölümünün 700'üncü yılı nedeniyle bir kez daha yayınlanıyor.

Eksiksiz, tamamı kafiyeli, ayrıntılı notlarla zenginleştirilmiş olarak bir kez daha gün yüzüne çıkar eser, Alfa Yayınları tarafından okura sunuluyor.

Kitap, bu kez Sandro Botticelli, Gustave Doré ve William Blake'in çizimlerini içeren üç farklı edisyonla okurun karşısına çıkıyor. Yazıldığı 14. yüzyıla tarihi ve siyasi bir tanıklık sunduğu kadar, günaha düşmüş insanın nasıl iyiye, salim ve kâmil olmaya ulaşacağına dair bir rehber İlahi Komedya.

 

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi