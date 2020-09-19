Daniel Craig, James Bond rolünü Tom Hardy'ye mi bırakıyor?
Bugüne kadar Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig'in canlandırdığı 'James Bond' karakterine, Tom Hardy'nin hayat vereceğine ilişkin iddia sosyal medyada da gündem oldu.
Dünyaca ünlü İngiliz aktör Tom Hardy’nin, yeni 'James Bond' olacağına yönelik iddialar sosyal medyada konuşulmaya başlandı.
'James Bond' serisinin son filmi 'No Time to Die'ın nisan ayında vizyona girmesi planlanıyordu. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle vizyon tarihi kasıma ertelenmişti.
2006 yılından bu yana 'James Bond' karakterini canlandıran Daniel Craig, 'No Time To Die'ın kendisinin son '007' filmi olacağını açıklamıştı.
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