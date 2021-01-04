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Haber Giriş: 04.01.2021 - 08:40 | Son Güncelleme:

Dalgalar ve İzler filminin çekimleri bitti! Ekip pasta kesti...

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Dalgalar ve İzler filminin çekimleri bitti! Ekip pasta kesti...
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Yönetmenliğini Emre Kavuk’un üstlendiği “Dalgalar ve İzler” filminin çekimleri sona erdi. Oyuncular ve set ekibi, çekimlerin bitişini pasta keserek kutladı.

Başrollerini Pelin Karahan, Meral Çetinkaya, Damla Alibeşe ve Hülya Duyar’ın paylaştığı “Dalgalar ve İzler” filminin çekimleri tamamlandı. İstanbul’da gerçekleşen çekimlerin sona ermesinin ardından filmin oyuncuları ve set ekibi pasta kesti. Pelin Karahan filmle ilgili, “Keyifle, güle oynaya çalıştık. Bitmesini istemediğim setlerden bir tanesiydi. İyi ki bu işte olmuşum” dedi. Provalarda ağladığını söyleyen Karahan, sözlerine şöyle devam etti: “Meral abla ile bir sahnemiz vardı. Daha orada prova yaparken hüngür hüngür ağladım.”

Dalgalar ve İzler filminin çekimleri bitti Ekip pasta kesti...

PELİN İÇİN ENDİŞELENDİM

Filmin yapımcısı Banu Zorlu, Pelin Karahan’ın bir sahnesinde onun için çok endişelendiğini belirtti: “Çok dış sahnemiz vardı, Pelin’in suya girmesi gerekiyordu. Çok soğukta suya girdi, içlik giymeden çalıştı. O yüzden sağlığı için çok endişelendim.” Yönetmenliğini Emre Kavuk’un üstlendiği “Dalgalar ve İzler” yakında vizyona girecek.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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