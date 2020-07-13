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Haber Giriş: 13.07.2020 - 13:34,Son Güncelleme:

Dadaş mümessilin hikâyesi film oldu

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Dadaş mümessilin hikâyesi film oldu
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ERZURUM’da bir zamanlar mümessillik yapan meddah Burak Bozdağ’ın başından geçen komik olaylar “Mümessil” filmiyle beyazperdeye aktarılacak.

Çoğunluğu Erzurumlu sanatçıların rol alacağı filmin oyuncusu Bozdağ ve yönetmen Servet Aksoy, 7 Ağustos’ta çekimlerin başlayacağını açıkladı. Filminin kadrosunda; Burcu Binici, Ayhan Taş, Meral Konrat, Dila Danışman, Selahattin Taşdöğen, Recep Cinisli, Ferdi Atuner, Sinan Bengier gibi oyuncular da yer alıyor. Bozdağ, “Erzurum’da çekimlerimiz başlıyor. Buraya hayalimi gerçekleştirmek üzere gelmekten mutluyum.
Tüm seyircinin pandemi döneminin stresini atacağı ve çok güleceği bir film geliyor. Kış aylarında da vizyonda olacak” dedi.

 

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