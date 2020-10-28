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Haber Giriş: 28.10.2020 - 15:32 | Son Güncelleme:

Cumhuriyet coşkusu Opera Sahnesi'nde

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Cumhuriyet coşkusu Opera Sahnesi'nde
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Ankara Devlet Opera ve Balesi, Cumhuriyet'in ilanının 97'nci yıl dönümü coşkusunu ve gururunu, ödüllü solistlerin sahnede olacağı Cumhuriyet Bayramı Konseri ile iki gün boyunca Ankaralı sanatseverlere yaşatacak.

Şef Sunay Muratov yönetiminde 29 ve 30 Ekim'de seyirciyle buluşacak olan Cumhuriyet Bayramı Konseri'nde, Rossini, Bizet, Puccini gibi dünyaca tanınmış bestecilerin aryaları, besteci Muammer Sun'un Cumhuriyet film müziklerinden "Bozkırın sesi, Kurtuluş film müziklerinden Sevda çiçeği, İzmir'in kavakları" gibi sevilen eserleri seslendirecek.

29 ve 30 Ekim'de saat 20.00'de Opera Sahnesi'ndeki konserde, orkestra ile Ankara Devlet Opera ve Balesinin ödüllü sanatçıları soprano Görkem Ezgi Yıldırım, mezzo soprano Ezgi Karakaya, tenor Emre Akkuş ve Cem Beran Sertkaya sahnede olacak.

Sağlık Bakanlığının belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen yeni seyirci oturma düzeni ile güvenli bir ortamda gerçekleşecek konser, sanatın iyileştirici gücünü ve Cumhuriyet coşkusunu başkentlilerle buluşturacak.

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