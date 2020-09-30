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Haber Giriş: 30.09.2020 - 14:33 | Son Güncelleme:

CSO'nun yeni binasının yapımında çalışan işçilere teşekkür konseri

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CSO'nun yeni binasının yapımında çalışan işçilere teşekkür konseri
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yapımı süren yeni salonundaki ilk konser, inşaatta ter döken işçiler için verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uyulan konserde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) yeni sanatçıları, W. A. Mozart'ın Küçük Bir Gece Müziği bestesini icra etti.

Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki konseri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da izledi.

Bakan Ersoy, konser sonunda işçiler ve orkestrayla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yeni binada incelemelerde de bulunan Ersoy, salonun dünyanın en önemli kültür merkezlerinden biri olacağını ve genç sanatçıların bu vizyonu en ileri seviyeye taşıyacağını belirtti.

Şef Deliorman ise salonun gelenekten geleceğe köprü vazifesi gördüğünü ve CSO'nun, yeni evinde yaklaşık 200 yıllık benzersiz geleneğini uluslararası başarılara imza atarak devam ettireceğini vurguladı.

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