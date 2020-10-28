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Haber Giriş: 28.10.2020 - 15:15 | Son Güncelleme:

CSO'dan Patara Antik Tiyatrosu'nda Cumhuriyet Bayramı Konseri

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CSO'dan Patara Antik Tiyatrosu'nda Cumhuriyet Bayramı Konseri
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Patara Antik Tiyatrosunda Cumhuriyet Bayramı Konseri verecek.

CSO yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 2020 Patara Yılı olması dolayısıyla Patara Antik Kenti'nde düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'ni, CSO Şefi Cemi'i Can Deliorman yönetecek.

Konserde sevilen Türk marşları ve duayen besteci Muammer Sun'un Kurtuluş ve Cumhuriyet film müziklerinden seçkiler seslendirilecek.

Şef Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosunun da orkestraya eşlik edeceği konser, kanallardan canlı yayınlanacak.

 

 

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