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Haber Giriş: 26.01.2021 - 08:39 | Son Güncelleme:

Coşkun Sabah: O teklifi reddetmek vatana ihanet

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Coşkun Sabah: O teklifi reddetmek vatana ihanet
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Coşkun Sabah “Arafta Sorular” programına konuk oldu.

MESAM’a kayyım olarak atanması hakkında konuşan sanatçı, konunun politize edildiğini söyledi: “Kültür Bakanlığı tarafından 3 sene önce MESAM’a kayyım atandık. Bir müzisyen olarak Kültür Bakanlığı’ndan gelen telefonu refüze etme şansım yok. Vatana ihanettir. Ama kayyım olmayı kabul ettiğim için büyük bir linç başlattılar. Bunu politize etmenin bir anlamı yok.”

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