Corona virüsü Oscar adayı filmleri de vurdu
Çin’deki corona virüsü salgını, Hollywood film endüstrisini de vurdu. Oscar adayı JoJo Rabbit, Little Women ve 1917 filmleri başta olmak üzere pek çok Hollywood yapımının, ABD’den sonra sinemanın en büyük pazarı olan Çin’deki gösterimleri ertelendi.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen corona virüsü, şimdiye dek 362 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Çin genelinde hayatı durma noktasına getiren salgın, Hollywood film endüstrisini de vurdu.
SİNEMA SALONLARI KAPATILDI
Oscar’a aday gösterilen Amerikan yapımı filmler Çin’de şubat ayında gösterime girecekti, ancak gösterimler ertelendi. Corona virüsü nedeniyle ülke çapında 70 bin sinema salonunun büyük çoğunluğu kapatıldı. Şubat ayı başında gösterime girmesi planlanan Çin yapımı filmlerin de gösterimleri iptal edildi.
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