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Haber Giriş: 05.08.2021 - 17:44 | Son Güncelleme:

Çökertme'ye yeni yorum

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Çökertme'ye yeni yorum

‘Gücenmedim’, ‘Aklıma Gülüşün Gelir’ gibi şarkılarıyla tanınan sanatçı Koray Beyoğlu, müzik dünyasının en önemli eserlerinden biri olan ‘Çökertme’ türküsünü yeniden yorumladı.

Sözleri ve müziği Anonim olan türkünün klibinin yönetmenliğini ise sanatçının kendisi üstlendi.Bugüne kadar sözü ve müziği kendisine ait olan çok sayıda esere imza atan Koray Beyoğlu, “Çökertme çocukluğumdan bu yana en sevdiğim eserlerden biridir. Hep aklımda olan projeyi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Türküye farklı bir yorum katarak müzik severlerin beğenisine sunduk. Çok da sevildi. Yeni sürprizlerim de olacak” dedi.

 

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