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Keyif
Haber Giriş: 15.09.2020 - 11:45 | Son Güncelleme:

Çocukların hayalleri için tasarladı

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Yağmur Tanrısevsin, gelirinin bir kısmı Bir Dilek Tut Derneği’ne bağışlanacak olan “İyiliği üzerine giy” projesi için dört tişört ve altı maske tasarladı.

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Yağmur Tanrısevsin “Zhoppers ve Bir Dilek Tut Derneği’nin yaptığı iş birliği ile hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele ederek küçücük yaşta acıyla tanışan çocukların bir nebze de olsa mutlu olmaları, hayallerinin gerçek olması ile umudun olduğunu hissetmeleri sağlanacak. Bu iyilik için müthiş bir araya gelme hikayesi, ben de tasarımlarımı bu motivasyonla yaptım. Böyle bir projede yer aldığım için çok gururluyum ve tişörtleri satın alarak iyiliği üzerine giyen herkese şimdiden çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Çocukların hayalleri için tasarladı


 

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