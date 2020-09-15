Çocukların hayalleri için tasarladı

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Yağmur Tanrısevsin “Zhoppers ve Bir Dilek Tut Derneği’nin yaptığı iş birliği ile hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele ederek küçücük yaşta acıyla tanışan çocukların bir nebze de olsa mutlu olmaları, hayallerinin gerçek olması ile umudun olduğunu hissetmeleri sağlanacak. Bu iyilik için müthiş bir araya gelme hikayesi, ben de tasarımlarımı bu motivasyonla yaptım. Böyle bir projede yer aldığım için çok gururluyum ve tişörtleri satın alarak iyiliği üzerine giyen herkese şimdiden çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.





