Çocuklara neyi nasıl söylemeli?

Tara Kitap tarafından yayımlanan kitap, 6’ncı baskısını yaptı. “Neyi Nasıl Söylemeli?”, özellikle 2-6 yaş arası çocukların ebeveynleri için hazırlanmış olsa da daha küçük ve büyük yaştaki çocukların ebeveynleri için de yol gösterici bir eser niteliğinde.