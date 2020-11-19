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Haber Giriş: 19.11.2020 - 14:37 | Son Güncelleme:

Çocuklara neyi nasıl söylemeli?

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Çocuklara neyi nasıl söylemeli?
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Çocuk gelişimi uzmanı ve çok satan “çocuk eğitimi” kitaplarının yazarı Betsy Brown Braun’un kaleme aldığı “Neyi Nasıl Söylemeli?”, Türk okurlardan büyük ilgi gördü.

Tara Kitap tarafından yayımlanan kitap, 6’ncı baskısını yaptı. “Neyi Nasıl Söylemeli?”, özellikle 2-6 yaş arası çocukların ebeveynleri için hazırlanmış olsa da daha küçük ve büyük yaştaki çocukların ebeveynleri için de yol gösterici bir eser niteliğinde.

 

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