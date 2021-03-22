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Haber Giriş: 22.03.2021 - 15:40 | Son Güncelleme:

Çocuklar ve okullar Altın Fırça Ödülü için yarışacak

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Çocuklar ve okullar Altın Fırça Ödülü için yarışacak

23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan Ulusal Altın Fırça Ödülleri Resim Yarışması “Toprak ve Su” temasıyla 40 kişilik jüri eşliğinde gerçekleşiyor.

3-9 yaş arası çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yapılan Ulusal Altın Fırça Ödülleri Resim Yarışması, anaokulu ile ilkokullar arasında ve bireysel olmak üzere toplam 4 kategori yerine 6 kategoride düzenlenecek.

 Yarışma duyurusunun ardından yurtdışından da taleplerin olduğu organizasyon, önümüzdeki yıl bünyesine özel eğitim ve uygulama okulları ile K.K.T.C., Almanya ve Azerbaycan gibi ülkeleri de katarak uluslararası bir yarışma olarak düzenlenecek.

 Yarışma başvuruları 31 Mart tarihine kadar devam edecek.

 

 

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