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Haber Giriş: 30.11.2020 - 07:57 | Son Güncelleme:

Çocuklar hem söyledi hem yönetti

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Çocuklar hem söyledi hem yönetti
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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Haber Kameramanları Derneği’nin işbirliğiyle 3 yıl evvel başlatılan “Benim Hikâyem” projesi kapsamında minikler hem vizörün ardına hem de kameranın önüne geçti.

Türkiye’nin 10 farklı ilinde, köy okullarında eğitim gören 12 öğrenci “Sevgi Çiçekleri” adlı çocuk şarkısını seslendirip klibini çekti. Söz ve müziği İsa Coşkuner’e ait çocuk şarkısını seslendiren öğrenciler bir müzik klibinin nasıl çekildiğini, hangi safhalardan geçtiğini ve nasıl ortaya çıktığını da pratikte anlama imkânına kavuştu. Okullarının bahçesine kurulan bir set ortamında kimi öğrenci kameraman, kimisi şarkıcı oldu.

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