Çıplak pozunu satışa çıkaracak

51 yaşındaki Aniston, Mark Seliger tarafından 1995 yılının kasım ayında çekilen siyah- beyaz bir pozunu açık artırma ile satacak.

Aniston konuyla ilgili duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı. Ünlü oyuncu, Seliger'ın koleksiyonunda yer alan 25 ünlünün fotoğraflarının satılacağını duyurdu. Aniston bu koleksiyonda kendi pozunun da yer aldığını belirtti.

Bu açık artırmadan elde edilecek gelir, NAF Clinics adlı kuruluşa aktarılacak. Söz konusu kuruluş ABD çapında ihtiyacı olanlara ücretsiz koronavirüs testi yaptırma ve tedavi olanağı sunuyor.

Açık artırmada Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio gibi ünlülerin de pozları yer alıyor.