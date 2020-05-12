Tuğba Özerk: Çiftlik kurmak istiyorum

Şarkıcı Tuğba Özerk, karantina dönemini evde geçirdiği anlattı: “Toplam kaç gün oldu saymıyorum. İstanbul’da 20-25 gün karantinada kaldım. Daha sonra annemle birlikte Çeşme, Alaçatı’ya geldik. Buradaki evimizde bahçemiz olduğu için çok daha rahatız. Taze mahsulleri buradaki köy pazarlarından alıyoruz. Bir şekilde alıştık bu durum.”



Romantik şarkılarımı seviyorlar

Uzun zamandır sağlıklı beslendiğini belirten şarkıcı, “Doğal besleniyorum, farklı tatlardan deneyler yapıyorum. Bir çiftlik kurmak istiyorum. Sebzeden tutun süt ve peynir ürünlerine kadar her şeyi üretmek istiyorum. Ağaçlarla ile ilgili bir projem var ve o ağaçların organik reçellerini yapmak istiyorum” dedi.



Tuğba Özerk, yeni bir albüm çıkaracağını da söyledi: “Tuğba’dan Akustikler albümümü yaptım. Gençler akustik parçalarımı çok seviyor, çok mutlu oluyorum. Bu süreçte çok hareketli parçalar üretmek istemiyorum. Belki ‘Tuğba’dan Akustikler 2’ albümünü çıkarabilirim.”