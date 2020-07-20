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Haber Giriş: 20.07.2020 - 12:20,Son Güncelleme:

Charlize Theron oyunculuğa ara veriyor

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Charlize Theron oyunculuğa ara veriyor
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Son olarak The Old Guard filmi için kamera karşısına geçen Charlize Theron oyunculuğa bir süre ara verip çocuklarına yoğunlaşacağını açıkladı.

Hello! dergisine konuşan 44 yaşındaki Theron, oyunculuğu bırakmayı planlamadığını ancak biraz ara verip çocukları, 9 yaşındaki Jackson ile 5 yaşındaki August ile daha fazla vakit geçireceğini söyledi.

Charlize Theron oyunculuğa ara veriyor

Kendini mesleki anlamda çok tatmin olmuş hissettiğini belirten Theron, ara vermeye ihtiyaç duyduğunu da sözlerine ekledi.

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