MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriÇevrim içi festival
GeriKeyif Çevrim içi festival
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 30.11.2020 - 14:51 | Son Güncelleme:

Çevrim içi festival

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çevrim içi festival
Abone Olgoogle-news

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2020 seçkisi, SYFFEVDE ile çevrim içi olarak tüm Türkiye’den izlenebilecek.

Belgeseller 1-6 Aralık tarihleri arasında ücretsiz olarak surdurulebiliryasam.net adresinde izleyicilerle buluşacak. Festivalde 26 adet kısa ve uzun metrajlı belgesel gösterilecek. 6 gün sürecek olan festivalde izleyiciler film gösterimlerinin yanı sıra film seanslarının ardından sivil toplum kuruluşları, topluluklar, eğitim kurumları, vb. kurumlar tarafından gerçekleştirilecek çevrim içi yan etkinliklere de katılabilecek.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle