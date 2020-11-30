Çevrim içi festival
Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2020 seçkisi, SYFFEVDE ile çevrim içi olarak tüm Türkiye’den izlenebilecek.
Belgeseller 1-6 Aralık tarihleri arasında ücretsiz olarak surdurulebiliryasam.net adresinde izleyicilerle buluşacak. Festivalde 26 adet kısa ve uzun metrajlı belgesel gösterilecek. 6 gün sürecek olan festivalde izleyiciler film gösterimlerinin yanı sıra film seanslarının ardından sivil toplum kuruluşları, topluluklar, eğitim kurumları, vb. kurumlar tarafından gerçekleştirilecek çevrim içi yan etkinliklere de katılabilecek.
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