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“Çevre Dostu Yaşam” teması

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#Çevre Dostu#Resim#Sanat
“Çevre Dostu Yaşam” teması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 14:29

Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın 44’üncüsü, bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla “Çevre Dostu Yaşam” temasıyla başladı.

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Çevre bilinci oluşturmak ve doğamızın sürdürülebilirliği için yapılması gerekenleri çocukların gözünden görmek amacıyla düzenlenen yarışmaya, Türkiye’nin 7 bölgesinden 6 – 14 yaş arasındaki çocuklar ile Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki çocuklar katılabilecek.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, doğa sevgisini ve çevre bilincini artırmanın önemine dikkat çekti: Bu yılki temamız olan ‘Çevre Dostu Yaşam’ ile çocuklarımızın daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya için hayal güçlerini nasıl kullanacaklarını ve çevreye dair umutlarını görmeyi hedefliyoruz.

“Çevre Dostu Yaşam” teması


 

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#Çevre Dostu#Resim#Sanat

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