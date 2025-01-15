“Çevre Dostu Yaşam” teması

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Çevre bilinci oluşturmak ve doğamızın sürdürülebilirliği için yapılması gerekenleri çocukların gözünden görmek amacıyla düzenlenen yarışmaya, Türkiye’nin 7 bölgesinden 6 – 14 yaş arasındaki çocuklar ile Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki çocuklar katılabilecek.



Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, doğa sevgisini ve çevre bilincini artırmanın önemine dikkat çekti: Bu yılki temamız olan ‘Çevre Dostu Yaşam’ ile çocuklarımızın daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya için hayal güçlerini nasıl kullanacaklarını ve çevreye dair umutlarını görmeyi hedefliyoruz.

