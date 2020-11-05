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Haber Giriş: 05.11.2020 - 08:32 | Son Güncelleme:

Çetin Altay: Sakallarımı film için kesmiyorum

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Çetin Altay: Sakallarımı film için kesmiyorum
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Komedi filmlerinin aranan oyuncusu Çetin Altay, geçtiğimiz gün Trump Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Alışveriş yaptıktan sonra arkadaşlarıyla buluşup kahve içen oyuncu, üç ayrı filmin çekimlerinin hazırlığı içinde olduğunu açıkladı: “Oflu Hoca’nın devam filminin çekimlerine başlayacağız, o nedenle sakallarımı kesmiyorum. Aynı zamanda Oflu Hoca’dan bağımsız iki ayrı komedi filmi daha çekeceğiz.”

Çetin Altay: Sakallarımı film için kesmiyorum


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