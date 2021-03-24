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Haber Giriş: 24.03.2021 - 08:47 | Son Güncelleme:

Cennette yapar tiyatrosunu

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Cennette yapar tiyatrosunu

Ferhan Şensoy, geçtiğimiz sene geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden tiyatrocu dostu Levent Ünsal’ı ölüm yıldönümünde duygusal bir mesajla andı.

Şensoy, Ortaoyuncular’ın 40’ıncı yılında “Şahları da Vururlar” oyununu sergileyecekken kaybettiği dostu için şu ifadeleri kullandı: “40 yıl sonra yeniden oynayacaktık ‘Şahları da Vururlar’ı, Levent’in vefatı dolayısıyla oynanamadı. Leventsiz de ‘Şahları da Vururlar’ oynanamaz ki! Mezarı başında olmak isterdim ve fakat ayaklarımda ödem var, zar zor yürüyorum. Erken ayrıldı bizden Levent. Cennette yapar tiyatrosunu Levent Ünsal ve arkadaşları! Cennette emanet bir bar vardır, orada ayır yerini Levent. Benim yerimi de ayır, yüzyıl yaşayacak değilim.”

Cennette yapar tiyatrosunu

 

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