Cenk Eren'den Ajda Pekkan'a özel teşekkür

Günay Restaurant Bodrum sahnesinde Ajda Pekkan ile aynı sahneyi paylaşan başarılı sanatçı Cenk Eren, Bodrum Meyhanesi By Ali Sayar adlı mekanda da müzikseverlere unutulmaz akşamlar yaşattı

AJDA PEKKANA ÖZEL TEŞEKKÜR...

"Bir şarkıcının en mutlu olduğu anlardan biri Ajda Pekkan ile aynı sahneyi paylaşmaktır" diyen Cenk Eren sözlerini şu şekilde tamamladı; "Performansına ve varlığına şükür ediyoruz Ajda Pekkan."