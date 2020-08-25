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Haber Giriş: 25.08.2020 - 12:58 | Son Güncelleme:

Cenk Eren'den Ajda Pekkan'a özel teşekkür

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Cenk Eren'den Ajda Pekkan'a özel teşekkür
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Bodrum’da Ajda Pekkan ile aynı sahneyi paylaşan başarılı sanatçı Cenk Eren, "Bir şarkıcının en mutlu olduğu anlardan biri Ajda Pekkan ile aynı sahneyi paylaşmaktır" dedi.

Günay Restaurant Bodrum sahnesinde Ajda Pekkan ile aynı sahneyi paylaşan başarılı sanatçı Cenk Eren, Bodrum Meyhanesi By Ali Sayar adlı mekanda da müzikseverlere unutulmaz akşamlar yaşattı

AJDA PEKKANA ÖZEL TEŞEKKÜR...

 "Bir şarkıcının en mutlu olduğu anlardan biri Ajda Pekkan ile aynı sahneyi paylaşmaktır" diyen Cenk Eren sözlerini şu şekilde tamamladı; "Performansına ve varlığına şükür ediyoruz Ajda Pekkan."

Cenk Erenden Ajda Pekkana özel teşekkür

 

 

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