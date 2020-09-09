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Haber Giriş: 09.09.2020 - 17:42 | Son Güncelleme:

Küçük kemancı CRR Senfoni ile çalacak

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Küçük kemancı CRR Senfoni ile çalacak
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Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası, "İspanyol Akşamı" konserinde 13 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak.

Konser, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde 13 Eylül'de gerçekleşecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak Cem Mansur'un yönetiminde sahne alacak orkestraya, 14 yaşındaki keman virtüözü Naz İrem Türkmen de eşlik edecek.

Maske kullanımının zorunlu olacağı etkinlikte, Georger Bizet'nin Carmen süiti, Pablo de Sarasate'nin "Çingene Havaları", Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "İspanyol Dansları", Nikolay Rimski-Korsakov'un "İspanyol Kapriçyosu" eserleri yorumlanacak.

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