Cem Karaca anıldı

Moda Kayıkhane’de düzenlenen konserde Karaca’nın ölümünden iki yıl boyunca aynı sahneyi paylaştığı Yol Arkadaşları grubunun yanı sıra Aydilge, Bora Duran, Simge, Soner Olgun ve Murat Evgin sahneye çıktı. Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca, “Cem vefatından bir hafta önce babasını mezarında ziyaret etmişti, orada mezarcılara ‘Yakında bende geliyorum, görüşürüz’ dedi. Vefat edeceğini biliyordu... Bana da ‘Ben gömüldükten sonra babamla benim mezarıma ceviz ağacı değil, söğüt ağacı dikin. Üzerimize ceviz düşmesin, tak tuk bizi sarsmasın’ dedi” diye konuştu.







