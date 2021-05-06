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Haber Giriş: 06.05.2021 - 09:08 | Son Güncelleme:

Çelik: Koronavirüse yakalandıktan sonra sesim çıkmadı

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Çelik: Koronavirüse yakalandıktan sonra sesim çıkmadı

Yakın zamanda koronavirüs hastalığını yenen Çelik, müzik stüdyosunda çekilen bir karesini Instagram hesabına yükledi.

Hastalık sonrası ilk kez müzik çalışması yaptığını belirten ünlü şarkıcı o karenin altına şunları yazdı:

“COVID-19 sonrası ilk kez stüdyodayım ve çok uzun bir zaman gayret etsem de sesim çıkmadı. Hâlâ da tam çıkıyor sayılmaz. Ama bu halim bile bana mucize gibi geliyor. Sesimizi kabiliyetimizi ve bugünü, bu anı bize veren Yüce Rabbimize hamd olsun.”

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