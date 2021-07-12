Çekim öncesi ilk buluşma!

Gonca Vuslateri, Burak Yamantürk, Öznur Serçeler, Pelin Öztekin, Emre Dinler, Emre Bulut, Valison Forseca ile usta oyuncular Nurseli İdiz ve Köksal Engür, Emirgan Huqqa’da yapılan okuma provasında hem tanıştı hem de rolleri üzerine birlikte çalışma yaptı. Gökçe Tezdoğan ve Gökhan Yıldız’ın yazdığı film, yastık altına anahtar koyma hurafesine kafasını takan bir grup arkadaşın komik ve eğlenceli hikâyesini anlatıyor.

En lezzetli yemek tarifleri burada