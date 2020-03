Cazın ustaları İstanbul'a geliyor

Yerli ve yabancı 250'nin üzerinde sanatçının konuk olacağı festival, İstanbul'un 25 farklı mekanında gerçekleştirilecek. İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, Beyoğlu'ndaki bir müzik mekanında düzenlenen basın toplantısında, 1994'ten bu yana festivali gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Caz Festivali'nin faaliyetleri kadar çok önem verdiğimiz, İKSV'nin içinde başka bir bölüm daha var. İKSV Alt Kat'ta özellikle kültür ve sanata erişemeyenler ile çocuklar için hem birçok faaliyet hem de sadece Caz Festivali değil, İKSV'nin bütün faaliyetleriyle eş güdümlü birçok gençlik etkinlikleri yapılıyor. Bunları takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü hepimiz biliyoruz ki sanat ve kültürle ilgili ne başlıyorsa aslında çocuklukta başlıyor. Sanat ve kültür, toplumun dönüşümü için gerçekten önemli bir etken." diye konuştu.



Taner, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini aktararak, "Ne yazık ki hepimizi sarsan olaylar yaşanıyor. Yüreğimizde şehitlerin acısını da yaşıyoruz ama tanık olduğumuz bu olaylar karşısında yine sanat ve kültüre sarılıyoruz. Sanatın ve kültürün gücüyle bunların hepsini atlatacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Festivalin 23 yıldır ana sponsorluğunu üstlenen Garanti BBVA'nın Sponsorluk ve Etkinlik Yönetmeni Ersin Babaoğlu da İstanbul Caz Festivali'nin Türkiye'nin en uzun soluklu etkinliklerinden olduğuna dikkati çekerek, "Müziğin insanları birleştirdiğini, kültür ve sanatın toplumların gücünü ileri taşıdığını bilerek, bunu uzun soluklu olarak desteklemeyi benimseyen bizler, kurum olarak aslında festivalin ilk yılından beri İKSV ile bu yolda beraber yürüyoruz. Son 23 senedir de festival sponsoru olarak verdiğimiz destekten mutluluk duyuyoruz. Bu yıl yine harika bir program bizi bekliyor." dedi.



Festival programı



Festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülleri, bu yıl TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası'nın emektar ses sanatçısı Atakan Ünüvar ve ünlü klarnetçi Barbaros Erköse'ye, 29 Haziran'da Avusturya Konsolosluğu Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi'nde takdim edilecek. Erköse adına ayrıca 10 Temmuz'da Salon İKSV'de "Barbaros Erköse Gecesi" düzenlenecek.



Festivalin "Parklarda Caz" bölümü kapsamında bu yıl da ücretsiz olarak Fenerbahçe Parkı, Beylikdüzü Yaşam Vadisi, Halıcıoğlu ve Bebek parklarında konserler düzenlenecek. Festivalin sevilen etkinliklerinden biri olan "Gece Gezmesi" de bu yıl Kadıköy ve Şişhane'de yapılacak.



Geçen yıl seferlerine yeniden başlayan "Caz Vapuru" da 11 Temmuz'da "matine" ve "suare" seferleriyle cazseverleri ağırlayacak.

Festival kapsamında ayrıca spiritüel cazın popüler isimlerinden Matthew Halsall ve kurduğu Gondwana Orkestrası ile ABD'li sanatçı Gregory Porter ilk kez 7 Temmuz'da, caz müziğinin usta isimlerinin bir araya geldiği, saksofonda Joshua Redmanv, piyanoda Brad Mehldau, basta Christian McBride ve davulda Brian Blade'nin yer aldığı "A MoodSwing Reunion" grubu ise 14 Temmuz'da Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla bir araya gelecek.



Dünyanın en önemli indie rock temsilcilerinden biri olarak gösterilen Foals grubu, 22 Temmuz'da Volkswagen Arena'da sahne alacak. Festivalin ilk yıllarından beri caz dinleyicisiyle buluşan "TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası" da Ece Göksu, Eda And, Selen Gülün ve Sibel Köse ile 30 Haziran'da Sultan Park- Swissotel The Bosphorus'da konser verecek.



Trompetçi Paolo Fresu, akordeon sanatçısı Richard Galliano ve piyanist Jan Lundgren'den oluşan "Mare Nostrum" grubu ile Coşku Turhan Quartet, piyanist Ozan Musluoğlu, Doruk Gönentür ve Ferit Odman'dan oluşan ekibiyle 1 Temmuz'da Sultan Park- Swissotel The Bosphorus'da sevilen eserlerini müzikseverlerin beğenisine sunacak.



Enrico Pieranunzi İstanbul'da ilk kez konser verecek



Festival programına ayrıca Kardeş Türküler'e 3 Temmuz'da UNIQ Hall'de Yunanistan'dan neyzen Harris Lambrakis ile Arnavut besteci ve şarkıcı Elina Duni, cazı yerel motifleriyle bezedikleri müzikleriyle eşlik edecek. Funk, reggae, elektronik, caz tınılarını müziğinde kullanan Kutiman Orkestrası ile sekiz yaşında kornet çalarak başladığı müziğine yıllar içinde 13 enstrüman katan Emma-Jean Thackray'nın yanı sıra hip-hop, gospel ve blues karışımı caz repertuvarlarıyla tanınan Seda Erciyes ve JmH, doğaçlama eserleriyle 4 Temmuz'da Beykoz Kundura'da performans sergileyecek.



Caz gitaristi babası Alvaro Pieranunzi'nin müzik tutkusunu devam ettiren ve "Avrupa’nın sesi" olarak tanımlanan Enrico Pieranunzi de ekibiyle İstanbul'da ilk kez 6 Temmuz'da Venedik Sarayı Bahçesi'nde sevenleriyle bir araya gelecek.



Şevket Akıncı'nın yönetimini üstlendiği "Aura: Musing Orkestrası" 8 Temmuz'da Arter'de farklı bir gösteriye imza atacak. Babası ünlü caz gitaristi Bucky Pizzarelli'nin desteğiyle henüz konuşmayı öğrenmeden önce ritim tutmayı öğrenen ünlü gitarist ve şarkıcı John Pizzarelli de 12 Temmuz'da İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde yeniden İstanbullu dinleyicileriyle buluşacak.



"Çocukça Bir Gün" 12 Temmuz'da Feriye'de yapılacak



"Encanto Tropical" albümleriyle 2019 Latin Grammy'de üç dalda aday gösterilen Kolombiyalı grup Monsieur Perine de 13 Temmuz'da The Marmara Esma Sultan Yalısı'nda konser verecek.



Festival kapsamında aynı zamanda bu yıl İKSV Alt Kat iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan 0-9 yaş grubundaki çocuklar ve ailelere yönelik etkinlik "Çocukça Bir Gün" 12 Temmuz'da Feriye'de yapılacak.



Bu yıl festival bünyesinde yerli sahnenin başarılı müzisyen ve topluluklarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla dördüncü kez "Birlikte Güzel"in desteğiyle düzenlenen "Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması" ise 30'un üzerinde konser ve çeşitli etkinliklerle 1- 4 Temmuz arasında gerçekleştirilecek.