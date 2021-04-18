‘Çatlak’ İstanbul’da

Film, festivalin Ulusal Uzun Film Yarışması’nda Altın Lale için jüri karşısına çıkacak. İstanbul’da aynı binada yaşayan ailenin yaşadıklarını anlatan “Çatlak”, tek günde geçiyor ve geçmişte ödenmemiş bir borcun aile içinde yarattığı sarsıntıyı anlatıyor. Filmde Hakan Salınmış, Hakan Emre Ünal, Tuğçe Yolcu, Süreyya Kilimci, Giray Altınok, Elif Ürse, Mehmet Bilge Aslan, Gülçin Kültür Şahin, Süleyman Karaahmet, Görkem Mertsöz, Emir Ünver, Canan Atalay, Cihat Süvarioğlu ve Taha Bora Elkoca yer alıyor.

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