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Haber Giriş: 25.08.2021 - 13:09 | Son Güncelleme:

Carmen Kass, en iyi modeli seçmeye geliyor

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Carmen Kass, en iyi modeli seçmeye geliyor

DÜNYACA ünlü top model Carmen Kass, Elite Model Look yarışmasının Türkiye ayağı için 1 Kasım günü İstanbul’a geliyor.

Elite Model Look Ve Elite Model New York işbirliğiyle düzenlenecek yarışmada Kass, jüri koltuğuna oturacak. Ünlü model, Türkiye’nin dünyaya açılacak en iyi erkek ve kadın modellerini seçecek. Yarışmada birinci olacak kadın ve erkek modeller, New York, Paris, İtalya, İspanya gibi moda kentlerinde bulunan Elite Model ajanslarıyla çalışma imkanını yakalayacak. 

 

 

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