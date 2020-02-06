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Haber Giriş: 06.02.2020 - 15:21,Son Güncelleme:/

"Cansu'yla komşu olmamız çok güzel oldu"

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"Cansu'yla komşu olmamız çok güzel oldu"

Oyuncu Sinem Kobal, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Kobal, muhabirlerin kendisine sorduğu sorulara yanıt verdi.

Spor yapmak için geldiğini söyleyen Sinem Kobal, nasıl olduğu sorulunca, "Ufak bir hastalığım vardı ama geçti, spora geldim" dedi. Kobal’a gelen dizi ve sinema teklifleri sorulunca, ”Dinleniyorum şu an" diyerek cevapladı.

Cansu Dere’nin kendilerine komşu olduğu hatırlatılınca, "Evet, güzel oldu" diye konuştu. Cansu Dere’nin yeni evi için hoşgeldine gittiğini söyleyen Kobal’a Elçin Sangu’nun, "Oyuncular pahalı ameleler" sözleri hatırlatılsa da, ”Çok teşekkür ederim" diye konuşup spor salonunun yolunu tuttu.

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