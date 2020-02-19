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Haber Giriş: 19.02.2020 - 15:52,Son Güncelleme:/

Cansu Tosun klip yıldızı oldu

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Cansu Tosun klip yıldızı oldu

CANSU Tosun, Almanya’nın ünlü rap’çisi Moses Pelham’ın son şarkısı “Juli”nin klibinde rol aldı

 Luc Besson imzalı “Anna” ve “I Am You” filmlerinde de rol alan oyuncu bu kez klip çekimi için Frankfurt’ta kamera karşısına geçti. Siyah beyaz olarak çekilen klibin yönetmenliğini Katja Kuhl üstlendi.

Cansu Tosun’un yazıp rol aldığı “Alive” adlı kısa filmi yakında festival yolculuğuna başlayacak.

 

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