Cansu Tosun klip yıldızı oldu

Luc Besson imzalı “Anna” ve “I Am You” filmlerinde de rol alan oyuncu bu kez klip çekimi için Frankfurt’ta kamera karşısına geçti. Siyah beyaz olarak çekilen klibin yönetmenliğini Katja Kuhl üstlendi.



Cansu Tosun’un yazıp rol aldığı “Alive” adlı kısa filmi yakında festival yolculuğuna başlayacak.