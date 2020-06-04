Cannes Film Festivali seçkisi açıklandı

Bu yıl 73’üncüsü yapılacak olan Cannes Film Festivali, pandemi nedeniyle fiziki olarak yapılamasa da festival programındaki bazı filmler; Venedik, Toronto, New York, San Sebastian gibi festivallerde “Cannes 2020” etiketiyle gösterilecek.

Başta prömiyer yapılacak San Sebastian Film Festivali olmak üzere, birçok önemli festivalde Cannes etiketiyle gösterilecek olan filmler, festival direktörü Thierry Fremaux tarafından açıklandı. Fransız filmlerin ve kadın yönetmenlerin filmlerinin geçtiğimiz yıllara göre artış gösterdiği 56 filmlik seçki şöyle:

THE FRENCH DISPATCH – Wes Anderson

ÉTÉ 85 – François Ozon

ASA GA KURU (True Mothers) – Naomi Kawase

LOVERS ROCK – Steve McQueen

MANGROVE – Steve McQueen

DRUK (Another Round) – Thomas Vinterberg

ADN (DNA) – Maïwenn

LAST WORDS – Jonathan Nossiter

HEAVEN: TO THE LAND OF HAPPINESS -Hong Sang-Soo

EL OLVIDO QUE SEREMOS (Forgotten we’ll be) – Fernando Trueba

PENINSULA – YEON Sang-Ho

IN THE DUSK (Au crépuscule) – Sharunas BARTAS

DES HOMMES (Home Front) – Lucas BELVAUX

THE REAL THING – Kôji Fukada

YENİ GELENLER

PASSION SIMPLE – Danielle Arbid

A GOOD MAN – Marie Castille Mention-Schaar

LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT – Emmanuel Mouret

SOUAD – Ayten Amin

LIMBO – Ben Sharrock

ROUGE (Red Soil) – Farid Bentoumi

SWEAT – Magnus Von Horn

TEDDY – Ludovic et Zoran Boukherma

FEBRUARY (Février) by Kamen Kalev

AMMONITE – Francis Lee

UN MÉDECIN DE NUIT – Elie Wajeman

ENFANT TERRIBLE – Oskar Roehler

NADIA, BUTTERFLY – Pascal Plante

HERE WE ARE – Nir Bergman

OMNİBUS FİLM

SEPTET: THE STORY OF HONG KONG – Ann Hui, Johnnie TO, Tsui Hark, Sammo Hung, Yuen Woo-Ping et Patrick Tam

İLK FİLMLER

FALLING – Viggo Mortensen

PLEASURE – Ninja Thyberg

SLALOM – Charlène Favier

CASA DE ANTIGUIDADES (Memory House) – Joao Paulo Miranda Maria

BROKEN KEYS (Fausse note) – Jimmy Keyrouz

IBRAHIM – Samir Guesmi

BEGINNING (Au commencement) – Déa Kulumbegashvili

GAGARINE – Fanny Liatard et Jérémy Trouilh

16 PRINTEMPS – Suzanne Lindon

VAURIEN – Peter Dourountzis

GARÇON CHIFFON – Nicolas Maury

SI LE VENT TOMBE (Should the Wind Fall) – Nora Martirosyan

JOHN AND THE HOLE – Pascual Sisto

STRIDING INTO THE WIND (Courir au gré du vent) – WEI Shujun

THE DEATH OF CINEMA AND MY FATHER TOO (La Mort du cinéma et de mon père aussi) – Dani Rosenberg

BELGESEL FİLMLER

EN ROUTE POUR LE MILLIARD (The Billion Road) – Dieudo Hamadi

THE TRUFFLE HUNTERS – Michael Dweck et Gregory Kershaw

9 JOURS A RAQQA – Xavier de Lauzanne

KOMEDİ FİLMLERİ

ANTOINETTE DANS LES CÉVÈNNES – Caroline Vignal

LES DEUX ALFRED – Bruno Podalydès

UN TRIOMPHE (The big hit) – Emmanuel Courcol

L’ORIGINE DU MONDE – Laurent Lafitte

LE DISCOURS – Laurent Tirard

ANİMASYON FİLMLER

AYA TO MAJO (Earwig and the Witch) – Gorô Miyazaki

FLEE – Jonas Poher Rasmussen

JOSEP – Aurel

SOUL – Pete Docter