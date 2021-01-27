 Cannes Film Festivali ne zaman yapılacak? Mayıs ayında düzenlenmesi bekleniyordu! 

Sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen Cannes Film Festivali, corona virüs salgını nedeni ile Temmuz ayına ertelendi. Her yıl Mayıs ayında düzenlenen Cannes Film Festivali'nin bu yıl 6-17 Temmuz arası gerçekleştirileceği belirtildi.

Festivalin organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada, sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen festivalin Kovid-19 nedeniyle mayıs yerine 6-17 Temmuz'da yapılacağı duyuruldu.

Cannes Film Festivali, geçen yıl salgın sebebiyle gerçekleşememiş, bunun yerine ödüllere aday gösterilen 56 filmin listesi yayımlanmıştı.

Cannes Film Festivali Avrupa'daki en önemli 3 film festivalinden biridir. Altın Palmiye için her yıl ortalama 20 film yarışır. Kazananlar, uluslararası sanatçılardan oluşan jüriler tarafından belirlenir. Cannes Film Festivalinde verilen yarışma ödülleri Altın Palmiye, Büyük Ödül, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Kısa Film ve Jüri Ödülüdür.

FESTİVALİN TARİHİ

İlk festivalin 1939'da Cannes'da Louis Lumière'in başkanlığında düzenlenmesi planlanmıştı ancak savaştan dolayı ilk festival ancak 20 Eylül 1946'da başlayabildi. İlk yıllarda eşitlik ilkesine bağlı olarak jüride her ülkeden sadece bir temsilci yer alabiliyordu. Bu etkinlik için 1949'da inşa edilmiş olan Festival Sarayı (Fransızca: Palais des Festivals) çatısı tamamlanmadan açıldığı için fırtına sırasında çatısı uçmuştur. Festival 1952'ye kadar 1948 ve 1950 hariç olmak üzere Eylül ayında düzenlendi ancak 1952'den itibaren festival Venedik Film Festivali'nin de sonbaharda düzenlenmesinden dolayı Mayıs ayında düzenlenmeye başlandı.

1970'lerde festivalde birçok önemli değişiklik yapıldı. 1972'de başkan olan Robert Favre Le Bret filmlerin seçilme prosedüründe önemli değişikliklere imza attı. O zamana kadar ülkeler onları temsil edecek filmleri seçiyor ve festivale yolluyorlardı. Ancak bu tarihten sonra festivale katılacak Fransız filmleri ve yabancı filmler oluşturulan iki ayrı komite tarafından seçilmeye başlandı. 1978'de ise Altın Kamera (Fransızca: Caméra d'Or) ödülü ve Un Certain Regard bölümü festival programına eklendi. Diğer değişiklikler ise festivalin süresini otuz güne düşürebilmek için seçilen film sayısını azaltılması ve jüriye sinema endüstrisinden ünlülerin de alınmasıydı.

1983'te yeni bir Festival Sarayı inşa edildi, yeni bina bazı olumsuz tepkiler aldı hatta "Sığınak" ismiyle anılır oldu.

Gilles Jacob 1995 yılında festivalin son resmi bölümü olan Cinéfondation'u başlattı. Bu bölümün amacı dünyadaki film yaratım sürecinin desteklenmesi ve yeni senaryo yazarlarının ünlülerin de yer aldığı bu sosyal ortamda yer almasını sağlamaktı.

2002 yılında ise festivalin resmi ismi Festival de Cannes olarak değiştirildi.