Cannes Film Festivali iptal edilebilir

Cannes Film Festivali'nin iptal edilme olasılığının bulunması geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmişti. Fransa hükümetinden gelen açıklamaya göre, aynı anda 5000 kişinin kapalı bir alan bulunması yasak hale getirildi. Bu durumda Cannes Film Festivali'nin dünyanın dört bir yanından binlerce insanı ağırladığı düşünülürse, iptal olma olasılığının yüksek olduğu konuşulmuştu. Ancak festivalin yaydığı habere göre 16 Nisan tarihinde bir basın toplantısı gerçekleştirilecekti ve iptal söz konusu değildi. Şimdi ise Cannes Film Festivali başkanı Pierre Lescure, Fransız gazetesi Le Figaro'ya açıklama yaptı. Lescure şu sözleri sarf etti: "Salgının zirve noktasının Mart sonu olacağını ve Nisan ayında daha iyi nefes alacağımızı umut ederek mantık çerçevesinde optimist kalmaya çalışıyoruz. Ama bizler ihmalkar değiliz. Eğer böyle olmazsa, iptal ederiz."

Variety'nin haberine göre salgına karşı festivale sigorta yaptırılmıştı. Lescure bu iddiaya da şu yanıtı verdi: "Bu teklif bize 10 gün kadar önce yapıldı, ama biraz abartıydı. Bütçemiz 32 milyonken, 2 milyon euro almamız teklif edildi. Gerçekten çılgıncaydı. Şirket kesinlikle kelle avcısı rolünü üstleniyor ve tabii ki bu teklifi reddettik."

Cannes Film Festivali'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında onlarca etkinlik ve festival iptal edilme tehlikesi altında bulunuyor. Filmlerin çekimleri iptal ediliyor; gösterimler erteleniyor; markalar festivallerden çekiliyor; Çin gibi ülkelere Hollywood ulaşamadığı için zarar ediliyor; film şirketleri ofislerini kapatıyor. Pierre Lescure'ün söylediği gibi Nisan ayında salgının etkilerinin azalıp azalmadığını göreceğiz.