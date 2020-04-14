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Keyif
Haber Giriş: 14.04.2020 - 09:58,Son Güncelleme:

Canlı yayında antrenman

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Canlı yayında antrenman
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Jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı ile spor yapanlara yönelik Sweaters uygulamasının kurucusu Elif Boyner, canlı yayında antrenman yaptı.

Red Bull Türkiye ve Sweaters Community Instagram hesaplarından canlı yayınlanan antrenmanda ikili, evde spor yapmak isteyenlere hangi esneme hareketlerini uygulayabileceklerini gösterdi. Elif Boyner, yayında “Vay canına! Ayşe Begüm’ü görene kadar kendimi esnek zannederdim. Muhtemelen bu antrenmanda ona yetişirken biteceğim” dedi.

Canlı yayında antrenman

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