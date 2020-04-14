Canlı yayında antrenman

Red Bull Türkiye ve Sweaters Community Instagram hesaplarından canlı yayınlanan antrenmanda ikili, evde spor yapmak isteyenlere hangi esneme hareketlerini uygulayabileceklerini gösterdi. Elif Boyner, yayında “Vay canına! Ayşe Begüm’ü görene kadar kendimi esnek zannederdim. Muhtemelen bu antrenmanda ona yetişirken biteceğim” dedi.

