Canım Dayım: Bize Bir Şans Verin filminin çekimleri başladı

Oyuncu kadrosunda Adem Yılmaz, Zehra Yılmaz, Mustafa Üstündağ, Cihat Tamer, Serhat Özcan, Semra Kara, Talat Atilla, Aydan Çakır'ın yer aldığı film, otizmli bir dayı ile yeğeni arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Filmden elde edilecek gelirin yüzde 33'ü Otizm Vakfı'na aktarılacak.

Filmin hem yapımcılığını hem de yönetmenliğini üstlenen Fuat Yılmaz "Yıllardır projemizi hayata geçirmek için insan üstü çaba sarf ettik. Otizm hastası bir dayı ile küçük kız yeğeninin hikayesini anlatan dram türündeki filmin beğeni toplayacağını düşünüyorum. Canım Dayım filmiyle öncelikli hedefimiz, otizm konusunda farkındalık yaratmak. Ayrıca halkımızın ne kadar vefalı ve vicdan sahibi olduğunu bir kez daha tüm dunyaya göstermek istiyoruz. Filmde, Çernobil faciasında yaşanılan zorlukları ve dramı da anlatıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde otuza yakın vakıf ve derneğin tam desteklerini alarak bu yola çıktık” diye konuştu.

Türkiye dışında 21 ülkede de gösterime girmesi planlanan Canım Dayım: Bize Bir Şans Verin filminin Cannes, Berlin, San Sebastian, Rotterdam gibi önemli festivallerin programlarında da yer alması için çalışmalar sürüyor.